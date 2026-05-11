Piazza Gramsci a Giugliano di nuovo teatro di una rissa tra giovanissimi. Sabato sera si sono fronteggiati due gruppi di minorenni. Alla base dello scontro il pestaggio ai danni di un ragazzino accerchiato e picchiato per futili motivi. Da lì la situazione sarebbe degenerata portando a una zuffa che ha coinvolto decine di persone.

Giugliano, ennesima rissa in piazza Gramsci tra giovanissimi: sul posto carabinieri e ambulanza

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma della Compagnia di Giugliano per i rilievi del caso. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica di quanto accaduto e raccolto testimonianze. Non è chiaro se ci siano soggetti deferiti all’autorità giudiziaria. Necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 che hanno medicato la vittima del pestaggio.

La zona tra piazza Gramsci e il playground realizzato alle spalle del I Circolo Didattico si trasforma spesso in un terreno di scontro tra gruppi di giovanissimi. Basta uno sguardo di troppo per far scattare reazioni violente e provocare risse anche con l’uso di armi. Da tempo i residenti invocano una maggiore presenza delle forze dell’ordine e l’installazione di un presidio permanente della Polizia Municipale in piazza.