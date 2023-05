Con il 54% delle preferenze è Rino Maisto il nuovo sindaco di Grumo Nevano. 69enne con alle spalle una lunga e apprezzata carriera come gastroenterologo, Maisto ha dalla sua una coalizione formata da 4 liste. “Idea civica” ha raccolto più del 16% risultando la più votata.

Grumo Nevano, trionfa Rino Maisto. Tutti i nomi dei consiglieri eletti

Quanto ai consiglieri è Vincenzo Orefice, della lista Civica 80028, a raccogliere il maggior numero di preferenze: ben 670. Buono anche il risultato del PD (unico partito presente alle elezioni) che, dopo esser mancato per anni alle urne, si piazza come terza lista più votata (12,30%). Maisto, proprio dal comitato dem ha iniziato i festeggiamenti e rilasciato la sua prima intervista.

Oltre a lui, comporranno la maggioranza tre consiglieri di Idea Civica (Agnese Scarano 500 preferenze, Roberto Marino 380, Antonio Iovinella 341), tre di 80028 (Vincenzo Orefice 670, Angela Lamanna 399, Francesco Chiacchio 218), due del PD (Antonio Chiariello 297, Giuseppina Capuano 240) e infine due della lista “Progressisti” (Giovanni Landolfo 398, Consiglia Angelino 180).

I nomi dell’opposizione

Quanto all’opposizione, Fiorella Bilancio – che ha sfiorato il 46% delle preferenze – si è detta pronta a continuare il suo lavoro anche da semplice consigliere di minoranza. Dalla sua parte, ci saranno poi tre consiglieri della lista Alleanza Grumese (Giuseppe Coppola 500, Giovanni Pacilio 349, Gianluca Esposito 266), 1 di Grumo Nevano Lab (Francesco Cavassi 371) e uno della lista Con Fiorella bilancio (Guido Miele 226).

Con 272 preferenze, risulta infine il primo non eletto della coalizione Pasquale Davide Ragnano della lista Grumo Nevano Lab. Per lui il seggio scatterà in caso di ripensamento della candidata sindaca sconfitta Fiorella Bilancio.

Le singole preferenze

Maggioranza:

Rino Maisto (sindaco)

Idea Civica (Agnese Scarano 500 voti, Roberto Marino 380, Antonio Iovinella 341)

80028 (Vincenzo Orefice 670, Angela Lamanna 399, Francesco Chiacchio 218)

PD (Antonio Chiariello 297, Giuseppina Capuano 240)

Progressisti ( Giovanni Landolfo 398, Consiglia Angelino 180)

Opposizione: