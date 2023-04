A pochi giorni dal deposito delle liste elettorali, inizia a delinearsi il quadro dei candidati a sindaco di Grumo Nevano per le elezioni che si terranno i prossimi 14 e 15 maggio.

Grumo Nevano torna al voto: in campo ex sindaca FI, due candidati per csx

Dagli iniziali 5 profili di cui si era discusso, restano ufficialmente in campo solo tre: si tratta di Rino Maisto, Genevieve detta Genny Abbate e Fiorella Bilancio. Si è infatti ritirato dalla corsa per la fascia tricolore anche Giovanni Landolfo, già candidato a sindaco in altre elezioni e già presidente del consiglio comunale che ha espresso con un comunicato le motivazioni alla base della sua scelta.

“Dopo settimane di confronto che mi hanno visto impegnato a formare una coalizione competitiva per poter vincere e governare la nostra città – ha scritto Landolfo – ritengo doveroso fare un passo di lato e mettere la mia persona e quello che rappresento politicamente a disposizione di una larga coalizione che vede il dott. Rino Maisto candidato a sindaco”.

Maisto, gastroenterologo in quiescenza, sarà dunque il candidato a sindaco del centro sinistra. Il dottore, anche lui in passato già candidato a sindaco e consigliere comunale seppur per pochi mesi, è riuscito a unire sotto una sola coalizione 5 liste di cui (Pd, M5S e articolo 1).

Sempre nell’area di centrosinistra è da collocare poi la seconda candidata a sindaco: Genny Abbate, dirigente scolastica, che al momento pare avere dalla sua due liste civiche e l’appoggio di grandi elettori come Angelo di Lorenzo e Vincenzo rasiello, riferimenti dell’elettorato di centro sinistra. Quanto al centro destra sia Forza Italia che Fratelli D’Italia unite a qualche lista civica puntano infine su Fiorella Bilancio, già sindaco della città dall’aprile 2008 all’ottobre del 2010. Dalla sua anche la lista formata dal presidente della grumese calcio Luigi Eucalipto.