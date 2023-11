Messi in fuga dal titolare mentre tentano di rubare la macchina della scuola guida. È successo ieri a Grumo Nevano, poco dopo le 14. A immortalare la scena sono state le telecamere di videosorveglianza. Il filmato è stato condiviso dallo stesso proprietario.

Grumo Nevano, tentato furto in diretta: titolare scuola guida mette in fuga i ladri

Nelle immagini delle telecamere di sicurezza si notano i due ladri a volto coperto arrivare in un’auto, condotta da un terzo complice. Con un piede di porco, uno dei due balordi riesce ad aprire lo sportello posteriore. Entrambi entrano nella vettura, ma prima che possano dileguarsi esce dall’Autoscuola uno dei titolari.

L’uomo riesce a mettere in fuga i malviventi, che alla sua vista escono dall’auto. Uno di questi, prima di andare via, però, prova ad avvicinarsi all’imprenditore, agitando minacciosamente il piede di porco che aveva utilizzato poco prima per forzare la portiera dell’auto. Successivamente torna sui suoi passi e sale sulla macchina con cui era giunto insieme ai complici. La Procura della Repubblica di Napoli Nord, intanto, ha aperto un fascicolo di indagine su quanto accaduto.