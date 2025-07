Oltre 3,7 milioni di euro in crediti fiscali legati al Superbonus 110% sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura della Repubblica, nell’ambito di un’operazione che ha portato alla luce una presunta frode edilizia ai danni dello Stato. Coinvolti un architetto e una società con sede nel capoluogo campano, accusati di aver dichiarato lavori mai eseguiti in due condomini di Grumo Nevano e Frattamaggiore.

Superbonus 110%, lavori mai eseguiti a Frattamaggiore e Grumo Nevano: sequestrati 3,7 milioni di euro

L’inchiesta, coordinata dal personale del Gruppo GdF di Frattamaggiore e diretta dalla Procura, è scaturita da denunce presentate dai proprietari di alcune unità immobiliari, ai quali il rappresentante legale dell’impresa aveva promesso la ristrutturazione degli edifici sfruttando il meccanismo dello “sconto in fattura” previsto dal Superbonus.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’impresa avrebbe trasmesso all’Agenzia delle Entrate, tramite il portale Entratel, crediti fiscali ceduti dai condomini, pur non avendo mai avviato i lavori. Non solo: sarebbero state emesse fatture a nome dei committenti, a loro insaputa, e inoltrati moduli di cessione del credito corredati da una documentazione tecnica falsificata, completa di asseverazioni mendaci firmate da un professionista compiacente.

Grazie al provvedimento di sequestro preventivo disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stata interrotta la circolazione dei crediti fiscali fittizi, evitando così un danno erariale potenziale superiore ai 3,7 milioni di euro, che sarebbero potuti essere utilizzati per compensare imposte realmente dovute. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di controlli e indagini avviati in tutta Italia per contrastare le frodi legate alle agevolazioni fiscali introdotte durante la pandemia Covid, con l’obiettivo di tutelare le risorse pubbliche e garantire l’integrità del sistema di incentivi edilizi.