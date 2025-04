Rapina milionaria a Grumo Nevano, condanna soft per la banda del buco. De Santis Francesco Pio, classe 2000, e De Felice Patrizio classe 1988, erano stati tratti in arresto per aver commesso la rapina milionaria alla banca BPER di Grumo Nevano, con la tecnica del buco. Per loro, dopo il rito abbreviato, sono arrivate le condanne a 5 anni e 4 mesi (ridotta a 4 anni e 5 mesi di reclusione se gli imputati decideranno di non presentare appello).

Grumo Nevano, colpo da 7 milioni in banca: condanna soft per la banda del buco

L’accusa per entrambi era di rapina consumata pluriaggravata in concorso e sequestro di persona. Difesi di fiducia dagli avvocati Domenico Dello Iacono, Luigi Poziello e Giuseppe Annunziata, hanno scelto di essere processati con il rito abbreviato e sono stati condannati dal GUP del Tribunale di Napoli Nord.

Secondo la ricostruzione della Procura, nel luglio 2024, i due sbucarono dal pavimento, dopo aver scavato nelle fogne, ed avevano svaligiato tutte le cassette di sicurezza del caveau di sicurezza della banca nonché tutti i soldi contanti del bancomat, per un importo complessivo di quasi 7 milioni di euro. Per mettere a segno il colpo, durato due ore e mezza, i rapinatori sequestrarono anche i dipendenti dell’istituto di credito.