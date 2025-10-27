Logoteleclubitalia

Grande successo a “Mugnano sul Ghiaccio”: boom di visitatori nel weekend, pronti per Halloween

La pista di Mugnano sul Ghiaccio ha registrato un weekend di grande afflusso, confermandosi come meta imperdibile per chi ama il divertimento sul ghiaccio. Famiglie, bambini e appassionati di pattinaggio hanno affollato la struttura, approfittando di un ambiente accogliente per trascorrere ore di svago all’insegna dello sport e del divertimento.

L’organizzazione è già al lavoro per il prossimo weekend di Halloween, quando la pista sarà operativa tutti i giorni, arricchita da attrazioni a tema, giochi e spettacoli pensati per tutte le età. L’obiettivo è trasformare ogni visita in un’esperienza unica, tra pattinaggio, intrattenimento e festa.

Mugnano sul Ghiaccio continua così a distinguersi per la qualità delle strutture e per la capacità di creare momenti di socialità e svago, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per il tempo libero nella zona. L’appuntamento è rinnovato con la promessa di un Halloween speciale, tra adrenalina e divertimento sul ghiaccio.

