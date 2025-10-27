La pista di Mugnano sul Ghiaccio ha registrato un weekend di grande afflusso, confermandosi come meta imperdibile per chi ama il divertimento sul ghiaccio. Famiglie, bambini e appassionati di pattinaggio hanno affollato la struttura, approfittando di un ambiente accogliente per trascorrere ore di svago all’insegna dello sport e del divertimento.

Grande successo a “Mugnano sul Ghiaccio”: boom di visitatori nel weekend, pronti per Halloween

L’organizzazione è già al lavoro per il prossimo weekend di Halloween, quando la pista sarà operativa tutti i giorni, arricchita da attrazioni a tema, giochi e spettacoli pensati per tutte le età. L’obiettivo è trasformare ogni visita in un’esperienza unica, tra pattinaggio, intrattenimento e festa.

Mugnano sul Ghiaccio continua così a distinguersi per la qualità delle strutture e per la capacità di creare momenti di socialità e svago, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per il tempo libero nella zona. L’appuntamento è rinnovato con la promessa di un Halloween speciale, tra adrenalina e divertimento sul ghiaccio.