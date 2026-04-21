Napoli, lutto nel mondo della movida: morto Luca Iannuzzi

È morto Luca Iannuzzi, storico imprenditore e figura di riferimento della movida flegrea e partenopea. Tra gli “inventori” del celebre Nabilah di Bacoli, Iannuzzi è stato un protagonista assoluto del mondo del divertimento, contribuendo negli anni a ridefinire il concetto di intrattenimento notturno e balneare.

Visionario e innovatore, nel corso della sua carriera ha legato il proprio nome anche ad altri locali iconici come ScottoJonno e Archivio Storico, diventati punti di riferimento per diverse generazioni. La sua capacità di anticipare tendenze e creare format vincenti lo aveva reso uno degli imprenditori più stimati del settore. Secondo le prime informazioni, Iannuzzi sarebbe stato stroncato da una malattia.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra amici, colleghi e frequentatori dei suoi locali, che negli anni hanno rappresentato molto più di semplici luoghi di svago, diventando simboli della vita culturale e sociale partenopea. I funerali si terranno domani alle ore 16:30 presso la Chiesa di Sant’Assunta di Monte di Procida.