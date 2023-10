Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, 6 ottobre, sulla Statale per Agerola, a ridosso dei quartiere del Rosario. A perdere la vita Daniele Scafarto, 19enne di Gragnano.

Gragnano, tragico incidente tra auto e scooter: Daniele muore a 19 anni

Il giovane era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di ricostruzione, è finito contro un’auto di grossa cilindrata. Fatale l’impatto: il 19enne è deceduto, nonostante i tentativi di rianimazione da pare del personale sanitario del 118 prontamente intervenuti sul posto.

La notizia della morte di Daniele si è rapidamente diffusa in città, dove il giovane era particolarmente conosciuto. “Oggi la nostra pagina si ferma”, spiegano dall’Associazione Presepe Vivente di Agerola, “Siamo rattristati e addolorati per la morte del giovane Daniele e ci associamo al cordoglio che in queste ore viene espresso alla sua famiglia e alla città intera di Gragnano. Che la terra gli sia lieve e in cielo lo accolgano gli angeli e i santi”.