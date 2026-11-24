Una montagna di sacchi dell’immondizia, cartoni e rifiuti di ogni genere ammassati lungo la strada, a pochi passi dalle abitazioni. È la situazione denunciata dai residenti del Parco Poggio delle Rose, in via Padreterno a Marano di Napoli, che lamentano da settimane problemi nella raccolta e chiedono un intervento urgente per liberare l’area. A raccogliere la segnalazione è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha rivolto un appello alla Commissione straordinaria alla guida del Comune.

Marano, rifiuti davanti al Parco Poggio delle Rose: la protesta dei residenti

La fotografia inviata a corredo della segnalazione mostra numerosi sacchetti, imballaggi e cartoni accatastati a bordo strada. I cittadini sostengono che l’accumulo continui ad aumentare da settimane, rendendo difficoltoso il passaggio e alimentando la preoccupazione per il degrado e per le condizioni igienico-sanitarie. Secondo quanto denunciato, analoghe criticità riguarderebbero anche via Borsellino e via Fava. L’amministratore del Parco Poggio delle Rose avrebbe inoltre inviato segnalazioni formali tramite PEC al Comune, senza ricevere risposta: circostanza riferita dai residenti, sulla quale resta da acquisire un riscontro dell’ente.

Borrelli: «Pagano le tasse e si ritrovano una discarica sotto casa»

Il caso è stato portato all’attenzione del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto un intervento immediato. «È inaccettabile che i cittadini paghino regolarmente le tasse per ritrovarsi prigionieri di una discarica a cielo aperto davanti ai propri ingressi e per ricevere in cambio solo il silenzio del Comune persino davanti alle PEC ufficiali dell’amministratore», dichiara il parlamentare di Avs.

Borrelli riconosce le difficoltà che hanno interessato la gestione dei rifiuti a Marano, ma sottolinea che i residenti non possono subirne le conseguenze: «Chiediamo alla Commissione Straordinaria di intervenire immediatamente per far rimuovere questa montagna di rifiuti, garantire il rispetto del calendario di conferimento e restituire ai cittadini un servizio degno di un paese civile».

Raccolta dei rifiuti, appello alla Commissione straordinaria

Il Comune di Marano è amministrato dalla Commissione straordinaria composta da Michele Albertini, Vincenzo Cardellicchio e Fabio Giombini, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale del 5 settembre 2025. La gestione dei rifiuti ha già vissuto periodi complessi, fra disservizi e problemi operativi legati alla società incaricata.

Ora i residenti di via Padreterno chiedono un intervento concreto: rimozione dei cumuli, pulizia dell’area e regolarità nella raccolta. Resta da conoscere la posizione ufficiale dell’amministrazione comunale sulle segnalazioni ricevute e sulle tempistiche di ripristino del servizio. Intanto le difficoltà proseguono da settimane ed erano state già segnalate a metà novembre.