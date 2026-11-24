A oltre 44 anni dal suo assassinio, Marano di rende omaggio alla memoria di Salvatore Nuvoletta, carabiniere ucciso il 2 luglio del 1982, a soli 20 anni, dalla criminalità organizzata. Questa mattina, martedì 24 novembre, la caserma che ospita la Compagnia dei Carabinieri è stata ufficialmente intitolata al giovane militare, Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria.

Marano, la caserma dei Carabinieri intitolata a Salvatore Nuvoletta: fu ucciso dalla camorra a 20 anni

Nato a Marano il 22 giugno 1962, Nuvoletta prestava servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Casal di Principe. Il giorno dell’agguato era libero dal servizio e si trovava nei pressi dell’attività commerciale di un familiare, a pochi passi da casa. In quegli istanti riuscì a mettere in salvo un bambino di nove anni che era con lui, prima di essere assassinato.

Il movente dell’omicidio emerse soltanto nell’ottobre del 1993, grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone: si trattò di una ritorsione del clan dei Casalesi per vendicare la morte di Mario Schiavone, rimasto ucciso in un precedente conflitto a fuoco con i militari dell’Arma. Nuvoletta, peraltro, quel giorno era di riposo e non aveva preso parte all’operazione. Nel 2003 gli fu conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria.

La cerimonia di intitolazione della caserma

A scoprire la targa sulla facciata della caserma sono stati il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il comandante interregionale dei Carabinieri “Ogaden”, generale Rosario Castello, insieme a Fortuna Nuvoletta, sorella del militare e madrina della cerimonia. Presenti, tra gli altri, il questore Fausto Lamparelli e il commissario prefettizio di Marano Vincenzo Cardellicchio.

L’intitolazione assume un significato particolare per un territorio ancora alle prese con il fenomeno della criminalità organizzata: la Compagnia di Marano garantisce la sicurezza di oltre 173mila cittadini distribuiti in cinque comuni dell’area a nord di Napoli. Inoltre, lo stesso comune è stato sciolto cinque volte per infiltrazioni camorristiche negli ultimi 35 anni.