Dai primi calci al pallone in una squadra maschile locale, alla convocazione in Nazionale maggiore per i playoff dei Mondiali 2027. In una frase, la parabola in ascesa di Giuseppina Moraca, per tutti Giusy, una figlia di Giugliano che ha percorso tantissimi chilometri, tanto sul rettangolo verde, dove gioca come centrocampista, che idealmente nella rincorsa a quel sogno azzurro diventato realtà in questi giorni.

Giusy Moraca, da Giugliano alla Nazionale: il sogno azzurro di una vita

Un desiderio coltivato sin da bambina, inseguito con quegli attributi che lo sport chiede senza fare sconti: sacrificio, determinazione e talento. Il commissario tecnico Andrea Soncin ha inserito la calciatrice classe 1994 nell’elenco delle 29 azzurre chiamate ad affrontare la Finlandia nel doppio confronto decisivo per la qualificazione alla manifestazione iridata del prossimo anno. Un traguardo che rappresenta il coronamento di una carriera iniziata nella provincia di Napoli.

I primi passi nel calcio a Giugliano fino alla Serie A

La sua storia calcistica comincia a Giugliano, dove all’età di 12 anni muove i primi passi nella formazione maschile di una squadra cittadina. Il talento emerge presto e, appena un anno dopo, arriva il trasferimento al Napoli Femminile, dove prosegue il proprio percorso di crescita fino ai 17 anni. Le sue qualità non passano inosservate neppure agli osservatori della Nazionale: Moraca indossa la maglia azzurra nelle selezioni giovanili fino all’Under 23.

Una tappa fondamentale della sua carriera è rappresentata dall’esperienza nel calcio a cinque, in due diverse squadre. Nel 2020 torna al calcio a undici, diventando una delle protagoniste della storica promozione in Serie A del Pomigliano Femminile. Seguono le esperienze con il Sassuolo e la Lazio, fino all’approdo al Como 1907 nel 2025, dove le sue prestazioni le consentono di conquistare definitivamente l’attenzione del commissario tecnico della Nazionale. Ed è in Lombardia che Giusy gioca tuttora.

Le caratteristiche tecniche di Giusy: la fantasia nel sinistro

Estro, fantasia, versatilità tattica e un mancino di grande qualità sono i tratti distintivi della calciatrice giuglianese. Centrocampista offensiva capace di muoversi anche sulla trequarti e nel reparto d’attacco, Moraca abbina creatività e precisione tecnica a una notevole capacità di conclusione dalla distanza.

L’esperienza nel futsal potrebbe aver contribuito ad affinare il controllo del pallone e le qualità atletiche, data l’estrema compattezza del campo di gioco nel calcio a 5. Emblematico il gol realizzato con la maglia della Lazio contro il Bologna nel 2023: una spettacolare conclusione al volo dalla distanza, diventata virale sui social.

L’obiettivo Mondiali

A distanza di anni dalla convocazione nell’Under 23, per Giusy si spalancano finalmente le porte della Nazionale maggiore. “Per me è un’emozione indescrivibile”, ha raccontato ai microfoni di Rai Sport. L’Italia affronterà la Finlandia l’1 dicembre a Helsinki e il 5 dicembre a Taranto, con l’obiettivo di andare in Brasile, dove si giocherà per la Coppa del Mondo. Per Giugliano, Moraca è sicuramente un motivo d’orgoglio e un esempio per le tante bambine che sognano un futuro nel mondo del calcio.

Pochi giorni fa, sui social, la sorella Giovanna ha scritto un post esprimendo facendosi portavoce della gioia di tutta la famiglia per il traguarda raggiunto. “Un sogno coltivato fin da bambina, tanti sacrifici e una passione immensa. Oggi quel sogno ti porta in Nazionale. Che orgoglio vederti arrivare fin qui, spacca tutto”, si legge.