Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Napoli nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 novembre, per partecipare alla giornata inaugurale del 37esimo congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati, ospitata al Teatro San Carlo. Per il Capo dello Stato, lunghissimo applauso all’entrata nel massimo napoletano.

Mattarella a Napoli, il presidente della Repubblica al San Carlo per il congresso dell’Anm

Il Garante della Costituzione è giunto in città in treno, alla stazione di Napoli Centrale. Proprio in vista della sua visita istituzionale, sono state rafforzate le misure di sicurezza e predisposte modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

Ad aprire i lavori congressuali i saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente della Regione Campania Roberto Fico e della presidente dell’Anm di Napoli Leda Rossetti, seguiti dalla relazione del presidente nazionale dell’associazione Giuseppe Tango.

Il congresso, dedicato alle trasformazioni della giustizia tra innovazione tecnologica e garanzie costituzionali, proseguirà sabato 28 e domenica 29 novembre a Castel Capuano. Tra i temi al centro del confronto l’indipendenza della magistratura, l’intelligenza artificiale, la criminalità organizzata, la violenza di genere e il sistema carcerario.

Giorgia Meloni: “Non firmerò aumenti e non andrò al congresso Anm”

Nel frattempo, restano decisamente tesi i rapporti tra le toghe e l’Esecutivo. Ieri, Gorgia Meloni ha detto apertamente che non intende tornare indietro e cambiare posizione, perché “non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani, con tutti i problemi che noi abbiamo in questo momento”, rispondendo ai cronisti a margine del Consiglio europeo.

Secco “no” da Chigi all’invito dell’Anm: “Non essendo io un’ipocrita, se fossi andata al Congresso, avrei segnalato questa materia e quindi sarebbe diventato un attacco, e io non voglio creare questa polemica” ha aggiunto la premier. Ci andrà nei prossimi giorni invece il ministro della Giustizia Carlo Nordio. “Ne parleremo lì” ha dichiarato, a proposito degli aumenti degli stipendi dei magistrati.