Giugliano, voragine in via Colonne: danno riparato. La strada è aperta al traffico

È aperta alla circolazione stradale via Colonne dopo la voragine che si è formata nel pomeriggio di ieri sotto le piogge incessanti dell’antivigilia. Il danno è stato ripristinato e i veicoli possono transitare. Non si registrano disagi.

Ieri sera si è reso però necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, dopo che un’auto era rimasta incastrata nella buca. Il manto stradale ha ceduto in un tratto interessato a lungo dai lavori EAV.

C’è però da dire che il cantiere dell’ente regionale incaricato del rifacimento del collettore fognario è stato chiuso quasi un anno fa e nel frattempo sono stati espletati altri lavori per conto di un’azienda energetica. Restano di sicuro alcune criticità da monitorare in una zona esposta spesso al rischio di allagamenti e cedimenti che l’attuale amministrazione di Giugliano dovrà fronteggiare.