Giugliano. Si accendono finalmente i riflettori sul calcio professionistico allo stadio Alberto De Cristofaro. Stasera all’impianto di Campopannone, dopo i lavori di restyling e adeguamento, ci sarà infatti la prima gara ufficiale di Serie C. Per i tigrotti sarà subito derby col Sorrento.

L’area di Campopannone sarà ovviamente interessata da un particolare dispositivo per gestire la viabilità ed i flussi di tifosi, come programmato dall’amministrazione comunale insieme a Polizia Municipale e forze dell’ordine. In particolare ci sarà la chiusura del tratto tra via per Barracano a via Epitaffio, a partire dalla rotonda all’incrocio con via Pigna. Ingresso consentito solo ai residenti. Per i tifosi locali parcheggio libero nell’area mercatale, poi ci saranno percorsi pedonali per raggiugnere distinti e tribuna col supporto degli steward. “E’ stato un lavoro non semplice, dagli interventi all’interno fino ai prefiltraggi, ma finalmente ci siamo” commentano l’assessore Angelo Abbate ed il consigliere Francesco Cacciapuoti. Sono ancora in corso i lavori per il rifacimento della pista d’atletica ma nessun problema per consentire alla squadra gialloblu di disputare le gare di Serie C finalmente in casa.

