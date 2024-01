Ancora la banda del buco in azione alla Monte Paschi di Siena di via Aniello Palumbo a Giugliano. Malviventi in fuga nelle condotte fognarie e strada chiusa per un’ora alla circolazione veicolare.

Giugliano, tentata rapina alla banca di via Aniello Palumbo: strada chiusa

I malviventi sarebbero entrati in azione poco dopo le 16, quando l’istituto di credito era ancora aperto e all’interno c’erano diversi dipendenti. Il sistema di allarme però è scattato subito. I balordi sarebbero riusciti a sbucare dal pavimento e a rinchiudere alcuni dipendenti e il direttore in una stanza.

A sventare la rapina, però, l’intervento immediato, in meno di due minuti, di una volante della Polizia del Commissariato di Giugliano. Spaventati dall’arrivo delle forze dell’ordine, i criminali hanno abbandonato gli attrezzi per lo scasso e si sono dati alla fuga attraverso i canali fognari.

La strada è stata interdetta al traffico per circa un’ora ed è stata riaperta alle 17 e 30. Sono in corso accertamenti da parte della Scientifica. Caccia alla banda del buco in tutta la città. Da accertare ancora il numero dei componenti e le modalità con cui si sono mossi nel sottosuolo. Non è la prima volta che l’istituto di credito di via Aniello Palumbo finisce nel mirino dei malviventi.