Giugliano, protesta per i parcheggi disabili: una carrozzina occupa lo stallo in via Palumbo

Una carrozzina posizionata al centro di un parcheggio riservato ai disabili, accompagnata da un cartello di protesta, ha attirato l’attenzione dei passanti in via Aniello Palumbo a Giugliano. Un gesto simbolico ma diretto, che riaccende il dibattito sul rispetto degli stalli dedicati alle persone con disabilità.

Il messaggio della protesta

Sulla carrozzina è stato affisso un cartello con una scritta chiara: “Attenzione, posto riservato al contrassegno n°4955. I trasgressori subiranno: una sanzione amministrativa, una denuncia penale”. Un messaggio forte che denuncia un problema purtroppo diffuso: l’occupazione abusiva dei parcheggi riservati ai disabili da parte di automobilisti senza autorizzazione.

Via Palumbo al centro delle segnalazioni

La zona di via Palumbo, a Giugliano, è da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Molti residenti lamentano la difficoltà nel trovare liberi gli stalli dedicati, spesso occupati da chi non ne ha diritto. La carrozzina sistemata nel parcheggio rappresenta una forma di protesta civile, pensata per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione delle istituzioni. Il rispetto degli spazi riservati alle persone con disabilità non è solo una questione di educazione civica, ma anche di legge. Chi occupa abusivamente questi posti rischia: multe salate, decurtazione di punti dalla patente e possibili conseguenze penali nei casi più gravi.