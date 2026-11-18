Nasce “Visioni”: Teleclub Italia apre ufficialmente la sua galleria d’arte contemporanea con una grande mostra di Sarenco. Che cosa ci fa una galleria d’arte contemporanea dentro una televisione? Può sembrare un’insolita commistione, ma negli spazi di Teleclub Italia si è deciso di dare ampio respiro non soltanto all’informazione quotidiana, ma anche all’arte, alla cultura e alla creatività.

Prende forma così Visioni, la nuova galleria d’arte contemporanea. Il progetto nasce da un’intuizione di Giovanni Russo e Franco Riccardo, con l’intento primario di costruire uno spazio aperto agli artisti, ai linguaggi della cultura e soprattutto alle persone. Un luogo d’incontro, di confronto e di scoperta, pensato per offrire nuovi sguardi sul mondo. Sebbene l’inaugurazione ufficiale segni una nuova e definita identità, le radici di questo percorso affondano già in due anni di attività e di passione. In questo biennio la struttura ha ospitato molteplici artisti, promosso esposizioni e dato vita a occasioni di condivisione che oggi trovano una casa stabile e un nome preciso: Visioni.

Per battezzare l’apertura della galleria, la scelta è ricaduta su un autentico maestro dell’arte contemporanea: Sarenco. Tra i massimi esponenti della poesia visiva, l’artista ha saputo fondere magistralmente parole e immagini, ironia e provocazione, eleggendo il linguaggio stesso a opera d’arte. L’esposizione, curata da Franco Riccardo, accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’universo creativo di un protagonista della neoavanguardia internazionale.

La data inaugurale sarà anche l’occasione per presentare “Incontri Visivi”, il catalogo che raccoglie e documenta le quattro mostre realizzate nel corso di questi primi due anni di cammino. Un volume nato per custodire la memoria del percorso intrapreso, valorizzare gli artisti ospitati e gettare uno sguardo sulle future iniziative. Pensata per essere un luogo inclusivo e accessibile, Visioni si rivolge non soltanto agli esperti e agli appassionati del settore, ma anche ai semplici curiosi e a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’arte.

L’appuntamento con il vernissage è fissato per giovedì 19 novembre, alle ore 18:00, presso la sede di Teleclub Italia, situata in via Aniello Palumbo 7 (al sesto piano) a Giugliano in Campania. Un momento per inaugurare insieme la galleria, ammirare la mostra di Sarenco e sfogliare le pagine del nuovo catalogo. La cittadinanza e tutti gli appassionati sono invitati a partecipare.