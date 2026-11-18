Aggiornamento nella vicenda del consorzio cimiteriale di Frattamaggiore. L’ex vicesindaco Farina, aveva lasciato la carica a seguito dello scandalo consortile oggi ha pubblicato un comunicato ufficiale per chiarire la sua posizione dopo il colloquio preventivo col giudice. Stando alla sue dichiarazioni il GIP rigetta la misura cautelare precedente perché gli elementi contro sono insufficienti. Ricordiamo che Sossio Farina risulta indagato, insieme ad altri nove soggetti, nella vicenda che vede registrato un buco di due milioni di euro sulla compravendita di loculi e tumulazioni.

Frattamaggiore, riggettata la misura cautelare del vicesindaco Sossio Farina

“Cari concittadini, cari amici, nelle ultime settimane il mio nome è finito su stampa e su social, legato a un’indagine sul Consorzio Cimiteriale che ho avuto l’onore di presiedere prima da agosto 2015 e luglio 2016 e poi da maggio 2017 a marzo 2019. Non vi nascondo che sono stati giorni molto duri, per me e soprattutto per la mia famiglia. Ho provato un’amarezza profonda nel leggere che venivo indicato addirittura come capo e promotore di un’associazione. Mi ha ferito ancora di più leggere su alcune testate di arresti che non ci sono mai stati. Nei miei confronti c’era soltanto una richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura, che un giudice doveva ancora valutare.

A questa comunità ho dedicato anni di impegno pubblico, sempre a viso aperto, e non ho mai pensato di sottrarmi alle responsabilità. Ho lasciato la carica di vicesindaco perché le istituzioni vengono prima delle persone. Mi sono presentato davanti al giudice per l’interrogatorio preventivo e ho chiarito la mia posizione. L’ho fatto con la serenità di chi non ha nulla da nascondere e con una fiducia nella Magistratura e in chi indaga che non mi ha mai abbandonato, nemmeno nei momenti più difficili. Oggi posso dirvi che quella fiducia era ben riposta. Il Giudice per le indagini preliminari ha esaminato tutti gli atti raccolti e ha rigettato la richiesta di misura cautelare nei miei confronti.

Voglio essere chiaro su un punto: la richiesta non è stata respinta per una insussistenza delle esigenze cautelari. È stata respinta perché il giudice ha escluso che esistano gravi indizi di colpevolezza a mio carico, sia per il ruolo di capo e promotore che mi era stato attribuito sia per la semplice partecipazione a un’associazione. Il giudice ha valutato uno per uno gli elementi portati contro di me e li ha ritenuti insufficienti. Ha escluso che vi sia qualsiasi elemento che mi colleghi alla riscossione del denaro, alle false ricevute o all’organizzazione del sistema contestato.

Non è un traguardo definitivo, e lo so bene. Le indagini vanno avanti ed è giusto così. Continuerò a rispettare il lavoro della Procura e degli investigatori con lo stesso senso di responsabilità che ho avuto fin dal primo giorno. Ma oggi c’è un punto fermo, stabilito da un giudice terzo imparziale dopo un esame attento degli atti. A chi ha dato spazio all’accusa chiedo soltanto di dare lo stesso spazio a questa notizia.

Voglio ringraziare in modo speciale il mio cato Marco Trasacco – Penalista – Cassazionista. Mi ha seguito con competenza e dedizione e ha creduto nella mia innocenza fin dal primo momento, quando intorno a me c’era soprattutto rumore. Il suo lavoro e la sua vicinanza sono stati decisivi. Grazie anche a chi mi ha telefonato, a chi mi ha scritto e a chi mi ha fermato per strada per una parola di incoraggiamento. Non lo dimenticherò. Non porto rancore verso nessuno: ho sempre creduto nella giustizia e continuo a crederci.”

Comunicato Stampa