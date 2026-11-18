Chi lavora nelle case dei campani, assistendo anziani, accudendo bambini, curando le abitazioni, merita le stesse tutele di ogni altro lavoratore. È il messaggio della UILTuCS Campania, intervenuta questa mattina alla conferenza stampa in Regione Campania a partire dai dati dell’Osservatorio DOMINA sul lavoro domestico.

A parlare per il sindacato è stato Enrico Natale, che ha messo in fila i rischi dell’irregolarità. «Un rapporto irregolare può significare contributi non versati, ferie e riposi non riconosciuti, retribuzioni inadeguate e una maggiore difficoltà nel far valere i propri diritti», ha sottolineato. Una fragilità diffusa e silenziosa, che si consuma tra le mura domestiche, lontano dai riflettori.

Da qui la proposta: «Valutare l’istituzione di un Tavolo regionale permanente sul lavoro domestico e di cura, con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e le istituzioni competenti». Non un appuntamento una tantum, ma uno spazio stabile di confronto.

Tre gli obiettivi indicati dalla UILTuCS: misure concrete per far emergere il lavoro sommerso, che penalizza prima di tutto lavoratrici e lavoratori; sostegno alle famiglie nel costo dell’assistenza regolare, perché la legalità non diventi un peso per chi ha in casa una persona non autosufficiente; più formazione e assistenza contrattuale, per professionalizzare il comparto e garantire diritti effettivi.

Il sindacato guarda così a entrambi i lati del rapporto: chi lavora e le famiglie che spesso restano sole davanti a costi e adempimenti. Regolarità, sostegno e formazione sono le direttrici su cui costruire un sistema più giusto. Ora la palla passa alla Regione, chiamata a rispondere a una proposta che la UILTuCS Campania considera necessaria per un settore essenziale per la tenuta sociale del territorio.