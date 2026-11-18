Nuova tragedia sul lavoro oggi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove Guglielmo Esposito, un operaio di 47 anni, ha perso la vita mentre era impegnato su una imbarcazione all’interno di in un rimessaggio nautico. Secondo una prima ricostruzione, gli sarebbe risultata fatale una caduta da un’altezza di tre metri.

Castellammare di Stabia, cade da tre metri: morto un operaio di 47 anni

Stando alle informazioni disponibili, l’operaio avrebbe perso l’equilibrio mentre svolgeva a propria attività su un natante e sarebbe precipitato nel vuoto. Sul posto, subito dopo l’incidente, sono arrivati forze dell’ordine e soccorsi del 118, che tuttavia non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne.

Le autorità hanno sequestrato la salma ed effettuato tutti i rilievi necessari per raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica della caduta. Nelle prossime ore si potrebbe decidere anche di procedere con l’autopsia sul corpo. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Nel frattempo, i social stanno registrando tanti messaggi di cordoglio per la morte improvvisa di Guglielmo.