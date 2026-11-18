Avrebbe voluto riportare la serenità in una famiglia segnata da profondi contrasti. Un tentativo di mediazione tra coniugi che sarebbe costato la vita a Elda Capuano, l’anziana di 88 anni uccisa a coltellate nella sua abitazione a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. È questo lo scenario che emerge dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, dopo il fermo di un uomo di 79 anni.

Castel San Giorgio, 88enne uccisa: “Voleva riportare pace in famiglia, è stata punita”

A delineare il possibile movente dell’efferato omicidio è il procuratore Luigi Alberto Cannavale, che ha fornito nuovi particolari sulla vicenda. “La vittima voleva fare una mediazione di una situazione familiare disastrata e poi c’è stata la reazione del soggetto, peraltro anziano”. Sono le parole del magistrato, che descrivono il contesto nel quale sarebbe maturato il delitto.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’88enne avrebbe tentato di ricomporre una difficile situazione familiare, incontrando però la violenta reazione dell’uomo ora sottoposto a fermo. Un gesto di pacificazione che, secondo gli inquirenti, si sarebbe trasformato nel motivo scatenante dell’aggressione mortale.

Le indagini hanno subito una svolta grazie alle dichiarazioni rese dal sospettato. Il procuratore ha spiegato che il 79enne “ha fatto una ricostruzione lucidissima e fredda dell’accaduto”. L’uomo avrebbe inoltre fornito indicazioni decisive per il ritrovamento dell’arma utilizzata nell’aggressione. “Ci ha fatto ritrovare il coltello”, ha confermato Cannavale, sottolineando come gli investigatori siano riusciti a ricostruire rapidamente le circostanze del delitto.

Il corpo della donna ritrovato martedì 17 novembre

Secondo l’ipotesi degli investigatori, l’omicidio sarebbe avvenuto lunedì 16 novembre, mentre il corpo senza vita della donna è stato scoperto nella mattinata di martedì 17 novembre. A ritrovare l’anziana nella sua abitazione sarebbe stato il nipote. Sul corpo erano presenti diverse ferite provocate da un’arma da taglio, elementi che hanno immediatamente indirizzato gli accertamenti verso l’ipotesi dell’omicidio.

Il procuratore Cannavale ha evidenziato la rapidità con cui gli investigatori sono riusciti a individuare il presunto responsabile. Determinante, secondo il magistrato, è stata anche la ricostruzione fornita dal 79enne, ritenuta compatibile con gli elementi già raccolti dagli inquirenti.