Giugliano, dopo il rogo di Casacelle scatta la protesta degli studenti: corteo fino al Comune

Studenti in protesta questa mattina, mercoledì 16 settembre, a Giugliano, dopo il rogo che nella giornata di ieri ha interessato la zona di Casacelle, a poca distanza dagli istituti scolastici. A mobilitarsi sono stati in particolare i ragazzi del Cartesio, che questa mattina si sono ritrovati numerosi all’esterno dell’istituto. A preoccupare studenti e famiglie sono soprattutto il fumo e i cattivi odori avvertiti nell’area nelle ore successive all’incendio.

Roghi a Casacelle, la preoccupazione degli studenti

Il rogo si è verificato in un’area vicina alle scuole e questa mattina le conseguenze dell’incendio erano ancora percepite nella zona. La presenza di odori sgradevoli e fumo ha alimentato la preoccupazione tra gli studenti, spingendoli a manifestare. Numerosi ragazzi si sono radunati negli spazi esterni al Cartesio prima di dare seguito alla mobilitazione.

Al centro della protesta c’è la richiesta di attenzione sulle condizioni ambientali dell’area di Casacelle e sulle possibili conseguenze degli incendi che si verificano in prossimità di luoghi frequentati quotidianamente da centinaia di giovani.

La protesta si sposta al Comune di Giugliano

La manifestazione non è rimasta confinata all’esterno della scuola. Successivamente gli studenti hanno deciso di spostarsi davanti al Comune di Giugliano, portando la protesta nel cuore della città.

Una mobilitazione nata nelle ore immediatamente successive al rogo e alimentata dalla situazione riscontrata questa mattina nei pressi degli istituti scolastici.

Resta ora da chiarire la natura del materiale interessato dall’incendio e, soprattutto, l’eventuale impatto sulla qualità dell’aria. Su questi aspetti saranno necessari dati e accertamenti degli enti competenti: la presenza di fumo o cattivi odori, da sola, non consente infatti di stabilire eventuali livelli di contaminazione o rischi per la salute.