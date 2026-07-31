Paura a Giugliano: palazzo in fiamme in via Licoda. Residenti in strada

Paura a Giugliano, dove un incendio ha interessato un vecchio edificio in via Licoda. Le fiamme, accompagnate da un’intensa colonna di fumo visibile anche a distanza, hanno richiamato l’attenzione dei residenti, molti dei quali sono scesi in strada temendo conseguenze ben più gravi. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, alcune persone avrebbero udito un forte boato pochi istanti prima che il palazzo venisse avvolto dal fumo e dalle fiamme.

Il rogo sarebbe partito da un veicolo parcheggiato all’interno

Stando alle prime informazioni, l’incendio sarebbe divampato da un veicolo parcheggiato all’interno dell’edificio. Da lì le fiamme si sarebbero rapidamente propagate al resto della struttura, alimentando il vasto rogo. L’immobile, secondo quanto emerso finora, sembrerebbe essere disabitato, ma i controlli sono proseguiti per escludere la presenza di persone all’interno.

Vigili del Fuoco al lavoro

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio si propagasse agli edifici vicini. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L’ipotesi iniziale è che l’incendio abbia avuto origine dal veicolo custodito all’interno del fabbricato, ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e l’eventuale origine dello scoppio segnalato dai residenti.