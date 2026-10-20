Giugliano, stop alla raccolta di carta, cartone e organico per i negozi: l’avviso di D’Alterio

Disagi nella raccolta differenziata a Giugliano a causa della protesta degli autotrasportatori. Per la giornata di martedì 20 ottobre il sindaco Diego D’Alterio ha invitato le utenze commerciali a non depositare in strada carta, imballaggi di carta e cartone e materiale organico, anche se il conferimento era previsto dal calendario settimanale.

Impianti pieni, sospesa temporaneamente l’accettazione

L’avviso del Comune è legato ai blocchi stradali e ai presidi che stanno interessando la rete viaria del Sud. Le proteste ostacolano il trasferimento dei materiali in uscita dagli impianti e i rallentamenti, secondo la comunicazione del primo cittadino, hanno determinato il raggiungimento della capacità massima di stoccaggio autorizzata.

Di conseguenza è stata sospesa temporaneamente l’accettazione delle frazioni interessate. Per evitare che nuovi rifiuti si accumulino sui marciapiedi, l’amministrazione ha chiesto agli esercenti di trattenere il materiale anziché esporlo davanti alle attività.

L’invito ai commercianti di Giugliano

La misura comunicata dal sindaco riguarda specificamente le utenze commerciali e le frazioni indicate nell’avviso: carta, imballaggi in carta e cartone e organico. Non è stato annunciato uno stop generalizzato a ogni tipologia di raccolta per tutte le utenze domestiche.

D’Alterio ha assicurato che saranno diffusi aggiornamenti non appena arriveranno nuove indicazioni sulla ripresa dell’accettazione da parte degli impianti. Nell’attesa, per martedì 20 ottobre, resta l’invito a non esporre le frazioni interessate.

Le conseguenze della protesta degli autotrasportatori

Il problema dei conferimenti si aggiunge alle ripercussioni che la mobilitazione contro il caro carburante sta avendo in Campania. I presidi e le difficoltà nella circolazione dei mezzi pesanti stanno incidendo sulla logistica, dalle consegne commerciali alla movimentazione dei rifiuti. La situazione a Giugliano potrebbe cambiare con il ripristino dei collegamenti verso gli impianti: le attività sono invitate a seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune.

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