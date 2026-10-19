Tra le conseguenze più concrete della mobilitazione degli autotrasportatori in Campania, ci sono i possibili ritardi nelle consegne ai supermercati.Le prime segnalazioni arrivate dalla Campania riguardano soprattutto i reparti di frutta e verdura, dove alcuni operatori hanno riferito difficoltà nel ricevere regolarmente la merce.

Protesta dei camionisti, supermercati in Campania: rischio scaffali vuoti

La preoccupazione riguarda in particolare i prodotti freschi, che dipendono da una catena di trasporto rapida e continua. La situazione può variare da una catena commerciale all’altra e da un punto vendita all’altro. Al momento non ci sono province o città che non hanno subito conseguenze legate alle proteste dei trasportatori. Segnalazioni di scaffali vuoti arrivano dall’agro aversano, dalla città di Napoli così come dalla provincia (Giugliano, Ercolano, Marano, Villaricca). Nelle prossime ore i disagi potrebbero acuirsi, rendendo necessario l’intervento di misure urgenti.