Via libera alla Serie C allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano. I tigrotti possono finalmente tornare a casa dopo un anno in “esilio” ad Avellino. Ieri la commissione impianti sportivi della Lega Pro ha espresso parere favorevole per gli interventi di adeguamento effettuati allo struttura di Campopannone.

Il Giugliano calcio può tornare a casa

Grazie a fondi comunali sono stati realizzati i nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza, adeguati i locali ed installati i sediolini gialloblu. Ora si procederà con gli ultimi dettagli come la nuova pista atletica e gli ultimi adempimenti burocratici per permettere al club della famiglia Mazzamauro di iscriversi al prossimo campionato calcistico. Il termine è il 15 giugno ma non dovrebbero esserci ulteriori problemi.

A seguire con particolare attenzione il cantiere è stato il consigliere delegato allo sport, Francesco Cacciapuoti, che ora esprime soddisfazione per il buon esito. “E’ stato un grande lavoro di squadra – sottolinea l’esponente della maggioranza. Ringrazio i tanti che si sono impegnati come l’architetto Vincenzo Riccardo ed ovviamente il sindaco Nicola Pirozzi. Ora per la nuova curva Liternum vogliamo aprire un percorso partecipato. Lo stadio De Cristofaro è un gioiellino da preservare”.

VIDEO: