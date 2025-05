Non più semplici scricchiolii, ma una vera e propria crisi politica quella che si è aperta ieri in consiglio comunale ad Aversa. La mozione di sfiducia presentata dalla minoranza nei confronti dell’assessore all’Urbanistica, Orlando De Cristofaro, in merito alla vicenda delle casette di Natale installate in piazza Vittorio Emanuele, non ha raggiunto la maggioranza assoluta (12 contrari, 10 favorevoli e 3 schede nulle), ma il voto ha certificato una spaccatura interna alla coalizione che sostiene il sindaco Matacena.

Aversa, sfiducia respinta per De Cristofaro: “Maggioranza ha risposto bene, ma ora serve cambio di marcia”

“Ci sono stati degli incidenti di percorso – ha dichiarato De Cristofaro – per via di schede annullate a causa di presunti segni di riconoscimento, ma quasi tutta la maggioranza ha tenuto”. A complicare il quadro, però, la mozione di sfiducia approvata nei confronti dell’assessora all’Ambiente Olga Diana, passata con 19 voti favorevoli, molti dei quali provenienti proprio dai banchi della maggioranza. “Probabilmente qualche malumore era già emerso, ma resto convinto che l’atto sia stato inopportuno, sia nei suoi confronti che nei miei. Detto questo – ha aggiunto De Cristofaro – sappiamo di avere i numeri per andare avanti. Ma è evidente che ora ciascuno dovrà cambiare passo. Altrimenti, amministrare diventa impossibile”.

L’intervista