Aversa, Matacena firma il decreto: deleghe rimodulate e notifiche in corso agli assessori

Come annunciato nel corso del consiglio comunale di questa mattina, il sindaco di Aversa Franco Matacena ha firmato in serata il decreto di conferimento delle deleghe agli assessori, confermando integralmente l’impianto già previsto nel precedente provvedimento che, tuttavia, non era stato sottoscritto dai membri della giunta.

Il primo cittadino ha ribadito oggi in aula che non ci sarebbero state modifiche rispetto alla precedente ripartizione, e così è stato. Il provvedimento è attualmente in fase di notifica ai componenti dell’esecutivo.

Il sindaco ha riservato a sé alcune deleghe strategiche, mantenendo direttamente la guida di Turismo e Cultura, Aversa Millenaria, Eventi, Sport, Impianti Sportivi, Verde Pubblico e Parchi, Sicurezza, Trasparenza e Legalità.

Nel dettaglio, la nuova distribuzione prevede:

• Alfonso Oliva, oltre al ruolo di vicesindaco, si occuperà di Contenzioso, Patrimonio e Rapporti con il Tribunale;

• Eufrasia Cannolicchio assume le deleghe a Politiche Sociali, Polizia Municipale, Pari Opportunità, Viabilità, Protezione Civile, Igiene Urbana e Rapporti con l’ASL;

• Francesco Sagliocco gestirà Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Personale e Cimitero;

• Gaetana Barrella si occuperà di Affari Generali, Pubblica Istruzione, Asili Nido, Programmazione Scolastica, Sviluppo e Recupero delle Periferie, Transizione Ecologica e Digitale;

• Mariano D’Amore avrà le deleghe a Bilancio, Tributi, Programmazione Complessa e Negoziata, PNRR – PRIUS e Partenariato Pubblico-Privato;

• Olga Diana seguirà Mobilità e Smart City, Aree e Impianti Industriali, Politiche di Contrasto alla Violenza di Genere;

• Orlando De Cristofaro sarà delegato a Urbanistica, Edilizia Privata, Pubblica Illuminazione, Rigenerazione Urbana, Arredo Urbano, Attività Produttive, Fiere e Mercato Ortofrutticolo.