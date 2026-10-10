Fuorigrotta, lite per la viabilità: 38enne ferito con un’arma da taglio

Una lite per motivi di viabilità si è trasformata in un’aggressione a coltellate a Fuorigrotta. È accaduto venerdì 9 ottobre in via Mario Gigante, nella zona occidentale di Napoli. Un automobilista di 38 anni ha riferito agli agenti di aver avuto una discussione con tre persone per questioni legate alla circolazione stradale. Nel corso del diverbio uno degli interlocutori lo avrebbe colpito con un’arma da taglio.

La lite in via Mario Gigante e l’arrivo al San Paolo

Secondo la ricostruzione fornita dal ferito, il confronto sarebbe nato mentre si trovava alla guida della propria vettura. Il diverbio, inizialmente verbale, sarebbe poi degenerato nell’aggressione. Resta da stabilire come si siano svolti esattamente i fatti e quale ruolo abbiano avuto le altre persone coinvolte.

Intorno alle 6 del mattino gli agenti del commissariato Bagnoli sono intervenuti all’ospedale San Paolo, dove il 38enne si era recato per le cure. Dopo le medicazioni è stato dimesso: le sue condizioni non hanno richiesto il ricovero.

In passato altre discussioni sfociate in violenza sono state documentate, come l’aggressione a un automobilista dopo una lite sulla Tangenziale di Napoli. Si tratta di episodi distinti.

Indagini per ricostruire la dinamica

La Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per identificare i presunti aggressori e chiarire le circostanze che hanno portato all’accoltellamento. Saranno le verifiche investigative a stabilire l’esatta successione degli eventi e le eventuali responsabilità dei partecipanti alla discussione.

L’episodio riporta l’attenzione sulle conseguenze che possono derivare da un litigio in strada, anche quando nasce da una controversia legata alla viabilità. Al momento non risultano comunicati provvedimenti nei confronti delle persone indicate nel racconto della vittima. La dinamica descritta resta dunque una versione dei fatti ancora oggetto di accertamento.