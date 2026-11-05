Tragedia sfiorata a Boscoreale, spari dopo lite fuori a un bar: ferito 27enne

Paura nella notte a Boscoreale, in provincia di Napoli, dove un 27enne è rimasto ferito da un colpo di pistola al termine di una discussione scoppiata nei pressi di un bar.

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 2.45 di giovedì 5 novembre, in via Parrella. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane avrebbe avuto un acceso diverbio con alcuni clienti del locale per motivi che, al momento, restano sconosciuti.

Durante o dopo la lite sarebbe stato esploso un colpo d’arma da fuoco che ha raggiunto il 27enne al fianco destro. Restano da chiarire le circostanze esatte del ferimento e l’identità di chi ha premuto il grilletto.

Giovane ferito a Boscoreale, ricoverato all’ospedale di Boscotrecase

Dopo il ferimento, il giovane è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Boscotrecase, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Fortunatamente, nonostante la ferita provocata dal proiettile, il 27enne non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni non risulterebbero quindi tali da far temere per la sua sopravvivenza.

Spari in via Parrella, indagano i carabinieri di Torre Annunziata

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

Gli investigatori sono impegnati a chiarire le motivazioni della lite, stabilire chi abbia esploso il colpo di pistola e accertare eventuali responsabilità.

Al momento non sono ancora noti i motivi che avrebbero scatenato la discussione né le circostanze precise nelle quali il giovane è stato raggiunto dal proiettile.

Le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto nella notte a Boscoreale.