GIUGLIANO. La città si avvia a celebrare e festeggiare la sua compatrona. Oggi si è tenuta prima la cerimonia dell’alzabandiera con l’intronizzazione sull’altare maggiore e poi il sorteggio delle bambine del volo dell’angelo.

Sorteggiate le bambine del volo dell’angelo a Giugliano 2023

I nomi sorteggiati sono: Emmanuela Micillo, Ylenia Ascione, Francesca Tesone e Maria Grazia Cesaro che sarà la riserva mentre Antonia Granata, riserva del 2022, entra di diritto quest’anno tra gli angeli.

Come sempre tanta emozione per le bambine e le loro famiglie. Prima del sorteggio però all’interno della chiesa che custodisce la statua si è tenuto il rito dell’intronizzazione sull’altare maggiore. La Madonna della Pace ha lasciato la cappella dove è deposta tutto l’anno per essere posizionata sull’altare e poi nei giorni della festa sul carro che attraversa le vie della città.