Giugliano, piazza gremita per l’ultimo volo dell’angelo

Si sono conclusi i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace a Giugliano in Campania, con il tradizionale e suggestivo Volo dell’Angelo, che ha avuto luogo in Piazza Annunziata. L’evento ha rappresentato il culmine di una settimana di celebrazioni religiose e culturali, culminando con l’emozionante volo della piccola Sofia.

Il Volo dell’Angelo è una tradizione che affonda le sue radici in oltre 250 anni di storia e che, nel 2022, è stato inserito nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Campania, riconoscendo così il suo valore culturale e sociale.

Il Volo dell’Angelo non è solo un evento spettacolare, ma rappresenta un momento di profonda fede e speranza per la comunità di Giugliano. La partecipazione numerosa dei fedeli, nonostante le difficoltà, dimostra la forza della tradizione e della devozione verso la Madonna della Pace.

Con il volo di Sofia, i festeggiamenti per la Madonna della Pace si sono conclusi. Il prossimo appuntamento è l’estrazione della lotteria che sarà in diretta sulla nostra emittente, canale 77 del digitale terrestre.