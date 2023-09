Oggi si celebra Santa Maria e come da consuetudine è giorno di festa nel Santuario dell’Annunziata di Giugliano, dove viene venerata la Madonna della Pace.

Giugliano, si festeggia Santa Maria: oggi la messa e l’incendio del Campanile

Così come da calendario, alle 19.00, si terrà la Santa Messa all’interno del Santuario officiata dal Rettore Don Luigi Pugliese. Subito dolo la celebrazione eucaristica si terrà l’incendio del Campanile in Piazza Annunziata, uno degli appuntamenti più attesi dai fedeli giuglianesi.

Come ogni anno le celebrazioni in occasione della festività di Santa Maria sono molto sentite. Teleclubitalia trasmetterà in diretta la messa dal Santuario e a seguire il suggestivo momento musicale che accompagnerà l’incendio.