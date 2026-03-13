Napoli, drone perde droga e telefoni nel centro Salesiani Don Bosco: sequestrati hashish e 16 sim

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti presso il centro Salesiani Don Bosco, nell’omonima via a Napoli, dopo la segnalazione della caduta di alcuni oggetti da un drone rimasto incagliato tra i rami di un albero. Secondo quanto ricostruito, il velivolo avrebbe urtato un ramo per poi riuscire a riprendere il volo, perdendo però parte del materiale che stava trasportando.

Napoli, drone perde droga e telefoni nel centro Salesiani Don Bosco

Durante il sopralluogo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale, tra cui: 200 grammi di hashish, 1 telefono cellulare, 2 mini telefoni, 4 pennette USB, 16 schede SIM e caricabatterie e vari cavetti Il materiale è stato sequestrato dai carabinieri per ulteriori accertamenti.

Ipotesi consegna con drone

Non si esclude che il drone fosse utilizzato per effettuare una consegna illecita, modalità già emersa in altre indagini legate allo spaccio o all’introduzione di materiale vietato. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella per risalire ai responsabili e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tutte le ipotesi restano al vaglio degli investigatori.