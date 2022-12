Non ce l’ha fatta Mario D’Amore, storico parrucchiere di Giugliano. Figura amata e stimata in città, è morto a seguito di una crisi respiratoria a 87 anni. Dolore tra i commercianti di Corso Campano dove si trova il salone dal 1932, oggi gestito dal figlio Gerardo. Uno dei più antichi negozi della Terza città della Campania.

Giugliano, addio al maestro delle acconciature: è morto Mario D’Amore

Una grande perdita per la comunità giuglianese, un vero maestro da cui molti professionisti hanno tratto insegnamento e ispirazione. Animo gentile e molto legato al territorio, le sue mani creative hanno realizzato acconciature semplici, raffinate e talvolta anche ricercate, sempre al passo con i tempi e con i trend del momento, mettendo soprattutto in risalto la bellezza delle donne. La sua vera e unica bussola.

Dal 1932 ad oggi sono centinaia le donne che sono passate per il suo salone – almeno tre generazioni – e che si sono affidate alla professionalità e alla creatività di Mario D’Amore. Con lui se ne va un pezzo di storia di Giugliano. La data dei funerali e il luogo in cui si svolgeranno non sono ancora stati resi noti dalla famiglia.