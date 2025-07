Un traguardo importante per Enrico Ferrara, hairstylist giuglianese, che festeggia i primi tre anni di attività del suo salone in Corso Campano 321. Un successo costruito giorno dopo giorno, con passione, professionalità e un’instancabile voglia di innovare.

Enrico Ferrara, il successo dell’hairstylist di Giugliano: tre anni di passione e stile

Il salone, ormai punto di riferimento per la cura del look in città, si è distinto sin dall’inizio per l’attenzione al cliente, lo stile moderno e una continua ricerca delle tendenze più attuali.

«Ricordiamo con orgoglio questi anni – dichiara Enrico Ferrara – e guardiamo al futuro con entusiasmo e nuove sfide da affrontare. Per puntare in alto bisogna sognare, e per sognare bisogna puntare in alto».

Nel corso di questi tre anni, l’hairstylist ha saputo conquistare la fiducia di una clie ntela sempre più vasta, consolidando la sua presenza nel panorama locale e diventando sinonimo di qualità e creatività.

Ora, con lo sguardo rivolto al futuro, l’obiettivo è continuare a crescere, puntando su formazione, innovazione e nuovi progetti. Un percorso in continua evoluzione, alimentato dalla stessa passione che ha dato il via a questa avventura.