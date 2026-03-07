Giugliano, scoperto deposito abusivo con targhe straniere e sirena delle forze dell’ordine

Scoperto un deposito abusivo con targhe straniere e persino una sirena delle forze dell’ordine. È quanto hanno trovato i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano, che hanno denunciato due uomini del posto, di 37 e 28 anni, ritenuti responsabili di falsità materiale commessa da privato e possesso di segni distintivi contraffatti.

Giugliano, deposito abusivo con targhe straniere e sirena delle forze dell’ordine

I militari stavano pattugliando via Santa Maria a Cubito quando, nella parte più periferica e rurale della strada, hanno notato delle luci accese all’interno di un locale fatiscente. Insospettiti, si sono avvicinati alla saracinesca abbassata e hanno sentito due uomini parlare di auto e targhe. Sollevata la serranda, i carabinieri si sono trovati davanti un 37enne appoggiato al cofano di una Volkswagen Golf con targa straniera, mentre il 28enne si trovava di fronte a lui. L’atteggiamento dei due non ha convinto i militari, che hanno deciso di avviare un controllo più approfondito.

L’ispezione del veicolo ha fatto emergere diverse anomalie: la targa serba montata sulla Golf non corrispondeva al numero di telaio. All’interno dell’auto è stata inoltre trovata una sirena in uso alle forze di polizia. Nel cofano del mezzo i carabinieri hanno scoperto anche 33 targhe straniere, verosimilmente clonate. Il locale utilizzato come deposito è risultato abusivo. I due uomini sono stati quindi denunciati mentre le indagini proseguono per chiarire la provenienza delle targhe e verificare eventuali collegamenti con altri reati.