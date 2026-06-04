I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano hanno arrestato una 26enne del posto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di Camilla Orselli, già nota alle forze dell’ordine.

Giugliano, droga in casa: arrestata 26enne già nota alle forze dell’ordine

L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga sul territorio. I militari hanno fatto irruzione nell’abitazione della giovane, sottoponendola a una perquisizione. Durante i controlli sono stati rinvenuti circa 100 grammi di cobret suddivisi in cinque buste, oltre a tre confezioni contenenti complessivamente circa 48 grammi di cocaina.

I carabinieri hanno inoltre sequestrato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma di 935 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al termine delle verifiche, la 26enne è stata arrestata e trasferita in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.