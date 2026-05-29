Una notte di tensione e paura ha scosso Acerra. Nella serata di ieri giovedì 28 maggio, una serie di sparatorie avvenute in diverse zone della città ha allarmato residenti e istituzioni, riportando alta l’attenzione sul fronte della sicurezza nell’area nord della provincia di Napoli.

Allarme sicurezza ad Acerra: spari in strada e contro le case, indagano le forze dell’ordine

Secondo le prime informazioni, diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi sia in strada sia contro alcune abitazioni. Gli episodi si sarebbero verificati a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, generando apprensione tra i cittadini. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il clima resta particolarmente teso.

Spari nella notte, cittadini in allarme

Gli spari sono state avvertite da numerosi residenti che, spaventati dagli spari, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. In molti sono usciti in strada per capire cosa stesse accadendo, mentre sui social sono rapidamente comparsi messaggi e segnalazioni provenienti da diversi quartieri della città. L’allarme ha fatto scattare un’imponente attività di controllo sul territorio da parte delle forze dell’ordine.

Indagini in corso su possibili collegamenti tra gli episodi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Gruppo di Castello di Cisterna e gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acerra, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno verificando se le sparatorie siano riconducibili a un unico episodio o se si tratti di azioni distinte.

Al vaglio ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, oltre alle testimonianze raccolte tra residenti e possibili testimoni. La vicenda è seguita con particolare attenzione anche dalla Prefettura di Napoli. In una nota ufficiale è stato annunciato che gli episodi saranno oggetto di approfondimento nell’ambito delle attività di coordinamento per l’ordine e la sicurezza pubblica.