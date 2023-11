Si avvicina a un anziano, finge di conoscerlo, lo abbraccia e gli sfila il denaro contante dalla tasca per poi andare via a bordo di uno scooter. È successo questa mattina a Giugliano, in via Giuseppe di Vittorio, pieno centro.

Giugliano, sconosciuto ruba 60 euro ad anziano con la “tecnica dell’amico”

La vittima del raggiro è un anziano di 73 anni. Stava percorrendo l’arteria che collega via Fratelli Maristi a via Aviere Mario Pirozzi quando gli si è presenta davanti un giovane. Il ragazzo, a bordo di uno scooter, finge di conoscerlo, lo saluta festosamente e lo abbraccia. In quel frangente, senza che il 73enne se ne accorga, il ladro con fare lesto infila una mano nella tasca e gli porta via circa 60 euro.

Non contento, il centauro offre all’anziano un passaggio in vespa. A quel punto, spiazzata, la vittima allarga le braccia e ammette: “Scusa, ma io non ti conosco”. Il malvivente però ha raggiunto il suo scopo, quindi si congeda, risale in sella allo scooter, saluta e scappa a tutto gas con il bottino. Il 73enne poco dopo si tasterà le tasche per accorgersi di essere stato derubato.

Una vicenda inquietante, che accende i riflettori sull’emergenza microcriminalità a nord di Napoli. La “tecnica dell’amico” è l’ennesima trovata dei criminali per sfruttare la buona fede della vittime per poter arraffare contanti o preziosi senza ricorrere alla violenza.