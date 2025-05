Un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato ieri mattina, domenica 18 maggio, dalla Polizia di Stato per tentata truffa aggravata e violenza privata.

Napoli, tenta la “truffa dello specchietto” a un anziano: arrestato 39enne

L’uomo è stato colto in flagrante mentre cercava di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto” ai danni di un automobilista anziano in corso Garibaldi, a Napoli.

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti prontamente dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato l’uomo discutere animatamente con l’anziano, che ha raccontato quanto accaduto poco prima: mentre percorreva la strada, aveva udito un rumore improvviso sulla carrozzeria della propria auto, seguito da insistenti colpi di clacson provenienti da un altro veicolo.

Il conducente – poi identificato come il 39enne – lo aveva quindi costretto ad accostare, accusandolo di aver rotto lo specchietto retrovisore e chiedendogli 50 euro in contanti per “evitare problemi”.

Il tempestivo intervento della Polizia ha permesso di bloccare l’uomo prima che la truffa andasse a segno. Dopo gli accertamenti di rito, il 39enne è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.