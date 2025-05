Avevano appena messo a segno un raggiro ai danni di una donna di 95 anni, residente a Gubbio, utilizzando la ormai tristemente nota tecnica della “falsa nipote”. Ma il colpo è durato poco: la Polizia di Stato di Napoli è riuscita a bloccare le due presunte responsabili e a recuperare il bottino, restituendolo alla legittima proprietaria.

Napoli, truffano 95enne con la tecnica della “falsa nipote”: fermate due ragazze

Il fatto risale al 6 marzo scorso, quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord ha fermato per un controllo un’autovettura con a bordo due donne già note alle forze dell’ordine per reati simili. Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto un borsello da donna contenente monili in oro, tra cui una fede nuziale, e 600 euro in contanti.

Grazie ai rapidi accertamenti, gli investigatori hanno collegato il ritrovamento a una truffa avvenuta poche ore prima: un’anziana signora era stata indotta a consegnare oro e denaro a una giovane sconosciuta, convinta che si trattasse di sua nipote in difficoltà.

Le due donne sono state denunciate per truffa aggravata. Il materiale recuperato è stato restituito alla vittima, che ha potuto riavere quanto le era stato sottratto con l’inganno.