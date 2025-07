Napoli. Traeva in inganno le vittime, tutte anziane, fingendosi il figlio o nipote, e chiedendo loro soldi per risarcire fantomatici incidenti stradali. Con questa tecnica un truffatore, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, avrebbe fruttato 10mila euro in contanti e gioielli dal valore di oltre 3500 euro.

Napoli, con la tecnica del finto parente raggirava vittime anziane: arrestato truffatore

A eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Procura napoletana. L’attività investigativa ha perso di raccogliere gravi indizi a carico dell’indagato che, secondo quanto ricostruito, avrebbe in concorso con un altro soggetto – non ancora identificato – commesso due truffe ai danni di altrettante persone anziane. Le truffe risalgono allo scorso periodo di febbrai. Le somme e i preziosi erano stati consegnati dai malcapitati ai truffatori convinti da quest’ultimi, che si spacciavano per nipoti o loro figli, di aiutare il parente in un momento di difficoltà. Al termine delle indagini, uno dei due è stato identificato e arrestato. Ora è ai domiciliari.