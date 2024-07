Giugliano. Quattro giorni di spettacoli nella splendida cornice del parco di Liternum. Lo “Scipio festival” nasce dalla volontà di creare un attrattore culturale e artistico sul territorio di Lago Patria a Giugliano.

L’occasione si è presentata più che favorevole con l’apertura del suggestivo Parco di Liternum, inaugurato il primo giugno. Il progetto è stato ideato dal teatro “Il Principe” che ne cura la direzione artistica, con il patrocinio del comune di Giugliano e il supporto dell’amministrazione comunale.

Il festival prevede quattro appuntamenti artistici dal 25 al 28 luglio, tutti totalmente gratuiti. Il primo spettacolo avrà luogo il 25 luglio, in scena l’artista Lalla Esposito con un recital piano e voce dal titolo “Nino”.

Il 26 luglio in scena c’è il format “Calliope”, esperienza di miscelazione delle arti, dalla letteratura (con presentazione di un libro), musica e teatro. Il 27 luglio andrà c’è lo spettacolo “Ad occhi aperti” una commedia scritta e diretta da Fernando Passiante con la compagnia “I nudi alla meta”. Il festival si concluderà domenica 28 luglio con un recital di Ernesto Lama “Assolo per duo” che porta in scena grandi classici della canzone e del teatro napoletano.