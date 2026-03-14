Dune litorale domizio distrutte da mareggiate: “Staccionata e scogliera al più presto”

Le mareggiate di questo inverno hanno messo a dura prova il litorale domizio. In diversi tratti il mare ha eroso la spiaggia, riducendo lo spazio destinato ai bagnanti e arrivando fino alle dune, provocandone in alcuni punti il cedimento. Le dune sono una peculiarità del litorale domizio che così rischia di scomparire. Un fenomeno più intenso rispetto agli anni passati che sta preoccupando chi vive e lavora lungo la costa. Ambientalisti e operatori balneari lanciano l’allarme e chiedono interventi per tutelare l’ecosistema dunale e contrastare l’erosione del litorale.