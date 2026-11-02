Giugliano, ritrovata l’auto rubata a don Francesco: Carabinieri la recuperano a Secondigliano

Ritrovata a Secondigliano, nel rione Berlingieri, l’auto del parroco don Francesco, rubata questa mattina all’esterno del cimitero di Giugliano durante la messa per la commemorazione dei defunti. Operazione record dei carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano, che hanno individuato la vettura appena un’ora dopo la denuncia.

Il furto durante la messa al cimitero di Giugliano

Come raccontato questa mattina da Teleclub, l’automobile del sacerdote era stata rubata all’esterno del cimitero di Giugliano, proprio mentre si svolgeva la celebrazione religiosa in occasione del 2 novembre, giornata dedicata al ricordo dei defunti. Il parroco era stato vittima del furto in un momento di raccoglimento e preghiera, ma la vicenda ha avuto una rapida svolta grazie all’intervento dei militari dell’Arma.

Ritrovamento record nel rione Berlingieri

Le attività dei carabinieri hanno consentito di rintracciare il veicolo a diversi chilometri dal luogo del furto, nel quartiere napoletano di Secondigliano. Appena un’ora dalla denuncia al ritrovamento: è questo il dato che caratterizza l’operazione condotta dalla Sezione Operativa di Giugliano. Restano da accertare le responsabilità del furto e le circostanze in cui l’automobile è stata trasferita nel rione Berlingieri.