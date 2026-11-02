Napoli, in una pozza di sangue dopo tre coltellate: grave 46enne ucraino

Un fendente più grave, alla schiena, e altri due a polpaccio e coscia sinistri. Violenta aggressione subita stanotte da un ucraino di 46enne nel quartiere Arenaccia, a Napoli. Lo riporta Il Mattino. La vittima verserebbe in condizioni gravi.

Napoli, tre coltellate in piena notte: grave 46enne ucraino

Ancora tutte da chiarire le cause, ma al momento le piste seguite dalla polizia sarebbero due: una rissa degenerata o una spedizione punitiva. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo le 2. A segnalare ai caschi blu e soccorsi la presenza di un uomo in gravi condizioni in via Santa Maria della Fede sarebbe stato un passante. Subito dopo l’uomo è stato trasportato all’ospedale Del Mare, dove ha subito un intervento chirurgico piuttosto serio.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, pur non essendo riusciti a interrogare il 46enne per le sue precarie condizioni, i caschi blu sarebbero riusciti in parte a ricostruire la dinamica dell’aggressione. A colpirlo potrebbe essere stato un uomo con cui la vittima si sarebbe scontrata poco prima dell’accoltellamento. Sconosciuti i motivi del gesto.