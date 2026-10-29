Marano, rubata di nuovo l’auto a don Luigi Merola: secondo furto per il prete anticamorra

Nuovo furto d’auto ai danni di don Luigi Merola a Marano di Napoli. Il nuovo episodio è stato segnalato oggi dalla stampa locale. Per il sacerdote impegnato da anni nelle attività di contrasto alla camorra e di sostegno ai giovani, non è la prima volta.

Marano, secondo furto dell’auto di don Luigi Merola

Il nuovo episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza a Marano e sulla situazione del sacerdote. Le circostanze del furto e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate: allo stato non ci sono elementi sufficienti per attribuire al gesto una matrice intimidatoria. Un precedente risale all’aprile 2024, quando la vettura in uso a don Merola fu sottratta dopo un danneggiamento avvenuto nei giorni precedenti. Teleclubitalia aveva raccontato il caso nell’articolo «Marano, rubata l’auto di don Luigi Merola: forse un atto intimidatorio».

Il precedente del 2024

Don Merola è noto per il suo impegno a favore dei ragazzi attraverso la fondazione “A voce d’e creature”. Il ripetersi del furto della vettura suscita attenzione, ma resta essenziale distinguere i fatti accertati dalle ipotesi sulle ragioni del gesto. Ulteriori sviluppi potranno chiarire la dinamica dell’ultimo episodio.