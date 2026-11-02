Il Napoli non vince e perde uomini. Questa l’unica continuità trovata finora. E infatti anche in vista del Porto, prossima partita di Champions fuori casa in programma mercoledì 4 novembre alle 21:00, non mancano la defezioni. Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera non saranno della gara. I due terzini devono sottoporsi ad esame strumentali per comprendere l’entità degli infortuni patiti durante la gara disputata ieri sera a Torino contro la Juventus persa malamente 2-0.

Napoli, continua la maledizione infortuni: Di Lorenzo e Olivera out in coppa

Il capitano si è fermato negli spogliatoi tra la prima e la seconda frazione, mentre l’uruguaiano ha concluso i 90 minuti ma acciaccato. In forte dubbio per la quarta di coppa anche Kevin De Bruyne che pure ha lasciato il campo ieri per un affaticamento. Attesa per Hojlund, che a Torino è rimasto fuori per febbre alta.

Ora la situazione in infermeria è più che mai seria. A Buongiorno, Neres, Alisson Santos, Spinazzola, Badiashile, Lobotka e Favasuli, si aggiungono anche i due esterni bassi. Allegri avrà un bel da fare per decidere quali undici mandare in campo già dopodomani. Sulle fasce in difesa, e a centrocampo, il Napoli ha gli uomini contati e il momento della stagione è delicatissimo.